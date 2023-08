Hochwasser in Neuburg: Der Pegel der Donau steigt weiter an

Der Regen hält an - und das könnte im Laufe der nächsten 24 Stunden zu Überschwemmungen an der Donau in Neuburg führen. Die aktuelle Lage im Überblick.

Der Pegel der Donau steigt in Neuburg weiter an. Am Dienstagmorgen wurde mit einem Wasserstand von 4,10 Meter die Meldestufe 2 erreicht. Demnach kann es zu Überflutungen auf Land- und forstwirtschaftliche Flächen und zu leichte Behinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen kommen. Zu größeren Überschwemmungen kam es bis zum Dienstagmittag aber noch nicht. Der Wasserstand der Donau klettert derzeit jedoch stündlich in die Höhe.

Nach Prognosen des Hochwassernachrichtendiensts (HND) wird der Scheitel des Hochwassers voraussichtlich am Mittwoch erreicht. Meldestufe 3 soll dann überschritten werden. Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller können überfluten, Sperrungen von überörtlicher Verkehrsverbindungen sind möglich. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, betonen die städtischen Behörden.

29 Bilder Hochwasser in Neuburg und Ingolstadt: Die aktuelle Lage in Bildern Foto: Tabea Huser

Am Dienstagmittag lag der Pegelstand bereits bei 4,30 Meter. Größere Überschwemmungen von Flächen am Donauufer waren aber noch nicht zu erkennen. Marcus Röttel, Stromnetzmeister bei den Stadtwerken und technischer Leiter der Wasserwacht Bayern, schaute sich die Lage direkt vom Wohnmobilstellplatz an der Schlösslwiese an. In der Nacht auf Mittwoch wollen die Stadtwerke den Strom in der Straße "Zur Ringmeierbucht", die zum Partyraum Überlauf führt, abstellen.

Hochwasser: Stadt Neuburg trifft Vorkehrungen – Meldestufe 3 erwartet

Die Stadt ist in ständigem Austausch mit dem Hochwassernachrichtendienst und den staatlichen Behörden. Seit dem Wochenende beobachtet das Hochwasser-Team der Stadt Neuburg kontinuierlich die Lage. Wie Bernhard Mahler, der Pressesprecher der Stadt Neuburg, mitteilte: "Seit dem Wochenende wird stündlich im Grunde die Lage neu interpretiert und eruiert, was zu tun ist. Seit Montag sind wir auch im Gange, das heißt, die ersten Maßnahmen wurden eingeleitet." Am Dienstagabend soll nach derzeitigem Planungsstand vorsorglich der mobile Hochwasserschutz an der Hölle bei der Donaubrücke aufgebaut werden.

Als erste Maßnahme wurde bereits das Kunstwerk "und und und" aus der Donau gehoben. Zudem wurden Wege, die unmittelbar an der Donau entlanglaufen, durch den städtischen Bauhof abgesperrt. "Das sind im Wesentlichen Freizeitwege, Gehwege, die abgesperrt werden", erklärt Mahler. (AZ)

