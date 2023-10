Neuburg

vor 49 Min.

Jagdschlössl in Laisacker öffnet wieder: Neue Pächter sind keine Unbekannten

Tom und Karina Menzel stecken noch mittendrin in den Umbauarbeiten des Jagdschlössls. Am Sonntag ist Wiedereröffnung.

Plus Fast ein Jahr war das Traditionswirtshaus geschlossen, am Sonntag öffnet es wieder. Was Tom und Karina Menzel für das Jagdschlössl in Laisacker planen.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Als Elli Lautner im Dezember vergangenen Jahres das Jagdschlössl in Laisacker aufgab, hatte sie einen Wunsch: "Ich hoffe sehr, dass ein neuer Pächter für dieses wunderbare Traditionshaus gefunden wird." Ihre Hoffnungen haben sich nicht einmal ein Jahr später erfüllt. Am kommenden Sonntag öffnet das Jagdschlössl wieder. Die neuen Pächter sind keine Unbekannten in Neuburg.

Er war schon Wirt im Schützenheim in Unterstall, im Pier77 (heute Bootshaus) und hat schon in verschiedenen Küchen in Neuburg und der Region gearbeitet - und das stets neben seinem Beruf bei der Bundeswehr. Auch als Fußballtrainer ist er seit vielen Jahren aktiv. Tom Menzel kennt es nicht anders, still sitzen ist nicht das Seine. "Ich hab Hummeln im Arsch, und zwar zwei große Netze", sagt er und lacht. Deshalb wollte er in drei Jahren, wenn er die Bundeswehr mit 55 Jahren verlässt, sich wieder der Gastronomie widmen. Doch die passende Gelegenheit bot sich jetzt: Nachdem sich Elli Lautner und Jörg Kellner aus dem Jagdschlössl zurückgezogen haben, bekam Menzel von verschiedenen Seiten immer wieder zu hören: "Mensch, das wär' doch was für dich!" Im Mai nahm er schließlich Kontakt mit Eigentümer Roland Schweller auf, und weil die beiden diegleichen Vorstellungen hatten, war die Einigung schnell herbeigeführt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen