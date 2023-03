Jahr der Außengastronomie geht weiter: Jede Belebung tut der Innenstadt gut

Plus Spaß und Bewirtung im Freien beleben das innerstädtische Leben und das Einkaufsverhalten deutlich. In Neuburg gibt's dafür noch Luft nach oben.

Für die Mitglieder im Finanzausschuss stand es außer Frage, das 2022 ausgerufene "Jahr der Außengastronomie" heuer fortzusetzen. Einstimmig gaben sie dafür grünes Licht. Das Ziel, das damit verfolgt wird, ist klar. Der Innenstadt soll Leben eingehaucht werden. Mit dem Entgegenkommen, öffentlich genutzten und auch Parkschein betriebenen Parkraum kostengünstig bereitzustellen, kommt die Stadtpolitik diesem Ansinnen entgegen und hofft auf einen nachhaltigen Effekt der Aktion.