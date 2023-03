Neuburg

vor 49 Min.

Johannes Enders holt in Neuburg den Jazz aus der Schmuddelecke

Plus Der Tenorsaxofonist aus Weilheim vermittelt gemeinsam mit seinem internationalen Quartett anspruchsvolle Musik dem Publikum im Neuburger Birdland. Wie? Mit Spaß!

Von Reinhard Köchl Artikel anhören Shape

Schon komisch: Alles klingt so einfach, so nachvollziehbar. Keineswegs so, als hätten die Musiker dort oben schon Zehntausende von Probenstunden, von Selbstzweifeln und Rückschlägen hinter sich. Dabei passt das, was sie spielen, tatsächlich wieder mal in jede Klischeeschublade: Vertrackte, krumme Taktarten, abrupte Tempowechsel, halsbrecherische Changes, kurzum alles, warum Menschen den Jazz gerne als kompliziert und verkopft in die Schmuddelecke stellen. Doch Johannes Enders und sein Quartett wollen in erster Linie Spaß – und transportieren dies auch im Laufe eines durchaus bemerkenswerten Samstagabends im Neuburger Birdland-Jazzclub. Denn Spaß ist eine der wesentlichen Säulen, um anspruchsvolle Musik erst vermittelbar zu machen. Amerikaner nennen das „sophisticated“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen