Joseph Ratzinger hat einst dem Neuburger Pfarrer seinen Talar geliehen

Plus Der Neuburger Pfarrer Walter Hroß war einst mit Papst Benedikt befreundet. Nach dessen Tod erinnert er sich an die gemeinsame Zeit.

Der Tod von Papst Benedikt XVI. erfasst auch den Neuburger Ruhestandspfarrer Walter Hroß mit Trauer. „Der Tod von Benedikt ist mir sehr nahe gegangen, wir waren sehr befreundet“, sagte er am Montag. Schwester Isentrud Eigen, langjährige Generaloberin im Kloster St. Elisabeth, betete für Benedikt: „Ich glaube, er war froh, dass er jetzt gehen konnte.“ Mit Mitschwestern war sie 2006 beim Papstbesuch in Altötting dabei.