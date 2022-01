Kartenverkauf beim Neuburger Stadttheater läuft schleppend

Plus Die Karten für die zweite Hälfte der Neuburger Theatersaison sind seit Dezember im Verkauf. Bisher ist die Nachfrage eher gering. Das liegt vor allem an der 2G-Plus-Vorschrift.

Kein einziges ausverkauftes Stück und ein schleppender Kartenvorverkauf. Das Neuburger Stadttheater wird nach wie vor spürbar von der Corona-Pandemie gebeutelt. Dennoch geht es mit dem Programm der aktuellen Theatersaison fast unverändert ins neue Jahr.