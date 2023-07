Den beiden Männern droht nicht nur ein Bußgeld.

Am Wochenende hat die Neuburger Polizei zwei betrunkene Autofahrer erwischt. Wie die Beamten mitteilen, wurde in der Nacht auf Sonntag, gegen 3.55 Uhr, im Zuge einer Verkehrskontrolle ein 48-Jähriger in der Augsburger Straße aufgehalten. Die Polizisten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Mann, ein im Anschluss durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,52 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Neuburger Polizei erwischt zwei betrunkene Autofahrer

Am Samstag kontrollierte die Polizei gegen 23.35 Uhr einen 40-Jährigen, der mit seinem Pkw in der Ehekirchener Straße in Klingsmoos unterwegs war. Auch bei dem Mann aus Ehekirchen konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,82 Promille, die Weiterfahrt wurde dem Mann daraufhin untersagt. Beide Männer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)