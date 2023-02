OB fordert: Landtagsmitglieder sollen sich nicht vor den Karren spannen lassen

Nach der Übergabe einer Petition des Bündnisses „Auwald statt Asphalt“ gegen die zweite Donaubrücke im Landtag reagiert Neuburgs Oberbürgermeister mit einem Schreiben.

Weil seiner Meinung nach bei der Übergabe der Petition des Bündnisses „Auwald statt Asphalt“ gegen die zweite Donaubrücke im Landtag einmal mehr falsche Eindrücke bei den Landtagsabgeordneten erweckt worden seien, wendet sich nun Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in einem Schreiben an Landtagspräsidentin Ilse Aigner, den Vorsitzenden des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr, Sebastian Körber von der FDP, sowie die Heimatabgeordneten Roland Weigert und Matthias Enghuber. Gmehling erklärt darin, wieso eine große Mehrheit der Bürger und des Stadtrates der Meinung ist, dass der Bau dieser Ortsumfahrung unerlässlich sei.

Fakt sei, so der OB, dass nach einer vor knapp sieben Jahren nach den Regeln eines Bürgerentscheids in reiner Briefwahl durchgeführten Bürgerbefragung bei einer Wahlbeteiligung von 57,8 Prozent 68,9 Prozent für die Realisierung der Ortsumfahrung stimmten. Dass eine Minderheit gegen das Projekt sei, sei selbstverständlich legitim und muss in einer Demokratie akzeptiert werden. "Leider schafft es aber ein kleiner und sehr lautstarker Teil dieser Minderheit, den Eindruck zu erwecken, sie würden die Mehrheit repräsentieren", schreibt der OB. Dazu würden gern alle Mittel des Populismus und der Propaganda genutzt. „Es ist sehr schade, dass sich Mitglieder des Landtages offensichtlich auch vor den Karren dieser Menschen spannen lassen und ihren einseitigen und leider in vielen Punkten schlicht unrichtigen Argumenten ‚Applaus spendieren‘, ohne sich vorher objektiv über die Sachlage zu informieren.“

Neuburger Stadtrat habe sich in Vielzahl von Beschlüssen für die Ortsumfahrung ausgesprochen

Der Neuburger Stadtrat habe sich in einer Vielzahl von Beschlüssen für die Ortsumfahrung ausgesprochen. Die Verwaltung und die beauftragten Ingenieurbüros haben in enger Abstimmung mit der Staatsbauverwaltung eine Planung erarbeitet, die nun im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens nach den in unserem Rechtsstaat geltenden Regeln von der Regierung von Oberbayern auf Herz und Nieren geprüft wird. In diesem Verfahren habe, so Gmehling, selbstverständlich jeder die Möglichkeit, seine Argumente vorzubringen.

Im weiteren Verlauf zeigt Gmehling auf, warum sich seiner Meinung nach eine Mehrheit für die Ortsumfahrung entschieden habe. Bayernweit einzigartig dürfte es sein, dass Neuburg in seinem Stadtgebiet derzeit mit der Elisenbrücke nur eine einzige Donauquerung und damit nur eine einzige Nord-Süd-Verbindung habe. Weitere Querungsmöglichkeiten über die Donau bestehen erst rund sieben Kilometer östlich und rund 13 Kilometer westlich. Folglich werde die Innenstadt Neuburgs vom Verkehr überrollt. Zudem nehme die Einwohnerzahl und damit auch der Fahrzeugbestand in Neuburg weiter kontinuierlich zu.

Der Expertise von Fachleuten würden hier die Rezepte selbsternannter Experten entgegengehalten

Die Verkehrsbelastung und die damit einhergehende Belastung der Bürger mit Lärm und Schadstoffen könne durch die geplante Ortsumfahrung deutlich gesenkt werden. Dies sei durch die eingeholten Verkehrs-, Lärm- und Immissionsgutachten belegt. Angesichts dieser Faktenlage würden sich, so der OB, die Argumente der Gegner, wie zum Beispiel man müsse ja nur die Ampeln in der Innenstadt anpassen, geradezu grotesk anhören. Der Expertise ausgewiesener Fachleute würden hier die Rezepte selbsternannter Experten entgegengehalten. (AZ)

