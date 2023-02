Leicht verletzt: Radfahrer und Auto stoßen an der Bullinger-Kreuzung zusammen

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer in Neuburg leicht verletzt worden. Der Radler war offenbar ohne Licht unterwegs.

Am Samstag gegen 6.15 Uhr war ein 22-jähriger Autofahrer aus Ehekirchen auf der Luitpoldstraße in Neuburg unterwegs. An der Bullinger-Kreuzung wollte er nach links in die Münchener Straße abbiegen. Zunächst ließ er einen Autofahrer, der von der Donauwörther Straße kam, passieren.

Der Autofahrer hat bei dem Unfall in Neuburg einen Fahrradfahrer übersehen

Den nachfolgenden Fahrradfahrer, einen 24-Jährigen aus Neuburg, hat er jedoch übersehen, sodass der Radler mit dem Auto zusammenstieß. Laut Polizei war der Fahrradfahrer, der nach links auf die Luitpoldstraße einbiegen wollte, offenbar ohne Licht unterwegs. Beim Unfall erlitt er unter anderem eine Platzwunde am Kopf und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden an Auto und Fahrrad beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 1100 Euro. (AZ)