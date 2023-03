"Im Westen nichts Neues": Oscar für Ernestine Hipper aus Langenmosen

Ein großer Erfolg für Ernestine Hipper aus Langenmosen: Die 59-Jährige gewinnt den begehrten Goldjungen für das beste Produktionsdesign.

In der Nacht auf Montag hieß es in Los Angeles wieder "And the Oscar goes to...". Zu den großen Abräumern des Abends gehört das deutsche Antikriegsepos "Im Westen nichts Neues", das vier der begehrten Goldjungen abstaubte - und über einen davon darf sich Ernestine Hipper freuen. Gemeinsam mit Christian M. Goldbeck gewann die gebürtige Langenmosenerin den Oscar für das beste Produktionsdesign des Films. Die Freude war riesig, auch bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der am Montag auf seinem Twitterkanal schrieb: "Vier Oscars für Deutschland, ein Oscar für Bayern! Herzlichen Glückwunsch an Ernestine Hipper aus Nürnberg", schrieb Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Hipper ist in Langenmosen geboren und aufgewachsen. Die heute 59-Jährige ist ausgebildete Grafik- und Modedesignerin und arbeitet als Szenen- und Kostümbildnerin. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf historischen Szenen und Requisiten. So erhielt sie etwa für ihre Arbeit in der deutsch-französischen Filmproduktion Die Schöne und das Biest (2014), die im Frankreich um das Jahr 1810 spielt, einen César, das französische Pendant zum Oscar, in der Kategorie „Bestes Szenenbild“.

Der Film "Im Westen nichts Neues" war in insgesamt neun Kategorien für die wichtigste Auszeichnung in der Filmbranche nominiert. Vier Goldjungen konnte die deutsche Produktion von Regisseur Edward Berger abstauben, darunter neben dem Szenenbild auch für Musik, Kostüm sowie bester internationaler Film. (AZ)