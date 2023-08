Neuburg

Mann lässt seinen Hund bei 52 Grad im Auto eine Stunde allein

Ein Mann sperrt in Neuburg seinen Hund für eine Stunde in seinem Auto ein. In diesem herrschen Temperaturen von 52 Grad Celsius. Jetzt erwartet den Halter eine Anzeige.

Trotz Außentemperaturen von 27 Grad Celsius hat ein 47-jähriger Mann aus Ingolstadt seinen Hund im Auto eingesperrt. Die Polizeistreife konnte den Wagen am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Fischergasse in Neuburg feststellen. Im weiteren Verlauf wurde nach Angaben der Polizei bekannt, dass der Hund bereits eine Stunde im Fahrzeug verbracht hatte. Hund wird in Neuburg trotz Hitze im Auto gelassen Dabei herrschten im Fahrzeug Temperaturen von etwa 52 Grad Celsius. Nachdem der Fahrer schließlich zum Fahrzeug zurückgekommen war, konnte der Hund befreit werden. Der Hund war von der Hitze sichtlich gezeichnet. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige. (AZ)

