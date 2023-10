Neuburg

Marktsonntag, 90er-Party, Jagdmesse: Was am Wochenende geboten ist

Am Sonntag haben in Neuburg die Geschäfte geöffnet. Auf dem Schrannenplatz und in den Straßen der Innenstadt ist Dult.

Das Wochenende vom 13. bis 15. Oktober bietet in Neuburg und in der Region eine Vielzahl an besonderen Events: verkaufsoffener Sonntag, Märkte, Konzerte - und eine Großveranstaltung.

Bis Freitag soll es noch warm bleiben, doch dann kommt ein Temperatursturz. Wird aber auch Zeit, damit endlich die vielen Daunenjacken wieder zum Einsatz kommen. Und genügend interessante Veranstaltungen in geschlossenen, notfalls beheizten Räumen gibt es am Wochenende 13. bis 15. Oktober in der Region auch. Hier ein paar Tipps. Diese Märkte und Messen sind am Wochenende in der Region Neuburg geboten Internationale Jagd- und Schützentage, 9.30 bis 18 Uhr, Jagdschloss Grünau . Wer an der Jagd interessiert ist, sollte Deutschlands größte Outdoormesse für Jäger und Schützen auf keinen Fall verpassen. Über 450 Aussteller präsentieren ihre Produkte für Jagdbegeisterte. Aber auch für Außenstehende ist die Messe, aufgrund des abwechslungsreichen kulturellen Programmes, sowie der verschiedenen musikalischen Vorführungen, für einen Besuch würdig. Die Jagd- und Schützentage finden vom 13. bis 15. Oktober statt. 18 Bilder Bilder der Jagdmesse 2022 auf Schloss Grünau Foto: Winfried Rein Krammarkt, 10.30 Uhr bis 19 Uhr, mit Marktsonntag , 13 bis 18 Uhr, in der Neuburger Innenstadt. Diejenigen, die dagegen doch das Shoppen bevorzugen, sind auch am Sonntag diese Woche in der Innenstadt willkommen. Nicht nur in den Geschäften, sondern auch auf sechs Straßen der Neuburger Innenstadt bieten über 40 Händler ein breites Spektrum an Angeboten an.





Herbstdult, 11 bis 19 Uhr, Schrannenplatz. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag findet über das ganze Wochenende die sogenannte Herbstdult auf dem Schrannenplatz statt. Besucher können sich auf ein Kinderfahrgeschäft sowie ein breites kulinarisches Angebot freuen. Ein Kommen ist vor allem am Freitag empfehlenswert, da hier der sogenannte Kindertag mit ermäßigten Preisen stattfindet. Diese Konzerte und Partys finden am Wochenende in Neuburg und der Region statt Aber auch musikalische Events sind an diesem Wochenende durchaus geboten. So veranstaltet das Eichstätter Duo Hotzek am Freitag um 19 Uhr ein audiovisuelles Konzert in der Kunsthalle der Markthalle und ein "Countrybluespunkrock"-Konzert gibt es um 20 Uhr in der Drogerie.

Der Jazz kommt ebenfalls nicht zu kurz. Das Jazzquartett "A Tribute To The Mordern Jazz" tritt im Rahmen der Neuburger Barockkonzerte um 20.30 Uhr im Birdland Jazzclub auf, ebenso wie der in Zürich lebende Musiker Sergey Malov, der gleich auf drei Varianten der Geige spielt (Violincello da Spalla, Violine, Violine piccolo). Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Kongregationssaal.

Blasmusik kann man am Oktoberfest der Wirtshausmusikanten im Gasthaus Daferner in Ehekirchen/Schönesberg genießen. Das von der Schlossbrauerei Unterbaar, der Neuburger Rundschau und dem Musikstadl Käfer veranstaltete Event beginnt um 20.30 Uhr.

Weitere musikalische Events am Samstag bietet die Neuburger Band Föhnfisch am Samstag in der Drogerie ab 20 Uhr, oder Jonas Burgwinkel Deadeye ab 20.30 im Birdland Jazzclub, sowie der SaturYay Dance Club mit Sounds von Simon Sameson, Fibrile, Philipp Lecheler und Klein&Gut um 19 Uhr in der Kunsthalle in der Markthalle.

Das Salonorchester Cassablanka präsentiert am Samstag „Die Herzensblecher", ein fränkisches Musikkabarett, das ihr Programm „App in die Zukunft" um 20 Uhr im Innovationszentrum in Oberhausen präsentiert.

Der Grüne Dorfkreis Ehekirchen präsentiert am Freitag Kabarett mit Stefan Waghubinger. Beginn ist um 20 Uhr im Gasthaus Daferner in Schönesberg. Diese Partys sind am Wochenende in Neuburg geboten Wer zu 80er/90er Sound feiern will, ist sowohl im Kunstquartier am Samstag in der Theresienstraße richtig, als auch im Boxenstall, wo ab 21.30 Uhr zu 80er und 90er Sound mit DJ Repins gefeiert werden kann. Kinderveranstaltungen in der Region Für Kinder ist das Marionettenthater "Zwergnase" am Sonntag um 16 Uhr in der Amalienstraße empfehlenswert.

Ebenfalls sollte man nicht die von Danubia erzählten Donaulegenden verpassen. Treffpunkt ist hier um 14 Uhr am Parkplatz der Schlösslwiese. Ausstellungen sind dieses Wochenende ebenfalls besuchenswert Die Herbstausstellung "paArt" im Kunstquartier mit den offenen Ateliertagen findet das ganze Wochenende in der Theresienstraße statt.

Außerdem gibt es die Möglichkeit die Foto-/Ai-Ausstellung von Hubert Hubert P. Klotzeck und Markus Homeier von 13 bis 18 Uhr in der Kunsthalle in der Markthalle zu betrachten. Vereinsfeste am Wochenende: Am Freitag, 13. Oktober, feiert der Gartenbauverein in Burgheim ein Herbstfest zum 50-jährigen Bestehen. Das Kürbisschnitzen für Kinder beginnt bereits um 15 Uhr, während ab 18 Uhr musikalische Unterhaltung im Pfarrzentrum geboten ist.

