Mit Freunden zum 30. Geburtstag: Zahlreiche Menschen feiern mit Pichi sein Jubiläum

Seit 30 Jahren gibt es Pichis Gitarrenstudio in Neuburg. Zum Geburtstag veranstaltete der Gitarrenlehrer ein Charity-Event im Rödenhof.

Der große Saal im Sporthotel Rödenhof war voll, als Andreas "Pichi" Pichler dort am Samstag das 30-jährige Bestehen seines Gitarrenstudios in Neuburg feierte. Er hatte zu einem besonderen Konzert geladen, bei dem nicht nur er selbst zusammen mit "Jogo" und "Rudi" auftrat, sondern auch einige seiner Lehrer beziehungsweise (ehemaligen) Schüler, die im Laufe der Jahre eigene Bands gegründet haben.

Mit einem Jubiläumskonzert feiert Pichi sein 30-jähriges Bestehen in Neuburg

Während Pichi mit seinen beiden Musikerkollegen eine Mischung aus Oldies, Rock, Blues und Folk spielte, stimmte die Band R.A.D. härtere Töne und weniger regelmäßige Rhythmen an. Doch auch das gefiel dem Publikum, das von Mädchen im Grundschulalter bis zu Senioren mit Gehstock reichte. Die Bands Tea Tyme und Stereons kamen ebenfalls gut an. Die Spenden, die Pichi beim Konzert sammelte, gehen an die Wohngruppe Neuburg der Stiftung St. Johannes.

Lesen Sie dazu auch