Mit Kleinkind und ohne Helm: Unfall mit Geisterradlerin in Neuburg

Eine 21-jährige Radlerin transportiert in einem Anhänger ein Kleinkind. Beide sind ohne Helm und auf der falschen Seite unterwegs. Dann kommt es zum Unfall.

In der Münchener Straße in Neuburg hat sich ein Unfall ereignet. Laut Polizei befand sich am Mittwoch gegen 14.05 Uhr eine 38-jährige Neuburgerin mit ihrem Auto auf einem Tankstellengelände und wollte von dort nach rechts in die Münchener Straße in Richtung stadteinwärts einfahren. Zur selben Zeit befuhr eine 21-Jährige aus der Gemeinde Adelschlag verbotswidrig den linksseitig ausgeschilderten gemeinsamen Geh- und Radweg der Münchener Straße mit einem Pedelec mit Anhänger. Im Anhänger befand sich ein Kleinkind.

Unfall in Neuburg: Auto berührt Geisterradlerin

Beim Einfahren in die Münchener Straße übersah die Neuburgerin die verbotswidrig von rechts kommenden Frau mit ihrem Pedelec. Es kam zur Berührung des Autos und des Pedelecs, wobei die Fahrerin des Pedelecs stürzte. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus transportiert. Das im Anhänger transportierte Kleinkind erlitt nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen. Weder die Führerin des Pedelecs noch das im Anhänger transportierte Kleinkind trug laut Polizei einen Fahrradhelm. (AZ)