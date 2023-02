Nach Betriebsfeier: Mann brettert bei Bergheim betrunken über Kreisverkehr

Wilde Szenen nach einer Betriebsfeier: Ein betrunkener junger Mann baut bei Bergheim einen Unfall und ruft seinen Chef um Hilfe. Doch die Polizei kommt den Männern auf die Schliche.

Die Rückfahrt von einer Betriebsfeier endet für einen 20-Jährigen und seine Arbeitskollegen in der Nacht auf Sonntag mit mehreren Strafanzeigen. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann aus dem Landkreis Eichstätt gegen 0.15 Uhr mit drei Kollegen auf der Rückfahrt von einer Betriebsfeier. Die Männer waren auf der Staatsstraße von der Staustufe Bergheim kommend in nördlicher Richtung unterwegs. Der 20-Jährige war laut Polizei betrunken, übersah vermutlich daher den dortigen Kreisverkehr und überfuhr diesen, um schließlich am gegenüberliegenden Fahrbahnrand zum Stehen zu kommen. Sein Pkw war nicht mehr fahrfähig und der junge Mann entschloss sich, seinen Chef um Hilfe zu bitten. Dieser kam dann auch zur Unfallstelle und organisierte einen weiteren Kollegen, welcher den 20-Jährigen und seine Mitfahrer abholte.

Der Pkw wurde mit abmontierten Kennzeichen an der Unfallstelle abgestellt, zwischenzeitlich war auch die Polizei eingetroffen und nahm die Ermittlungen auf. Kurze Zeit später traf den Beamten zufolge erneut der Firmenchef an der Unfallstelle ein und konnte angeben, wer mit dem Pkw unterwegs war und dass der Fahrer bereits durch einen Kollegen abgeholt wurde. Durch Streifen der Polizei Beilngries und Ingolstadt wurden die Adressen des Unfallverursachers sowie des Abholers angefahren, um die Personalien, Führerscheine und Fahrtauglichkeit zu überprüfen.

Bei dem 20-Jährigen konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,6 Promille, es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der 34-jährige Kollege, der die Truppe nach Hause gefahren hatte, konnte gerade beim Parken an seiner Wohnung angetroffen werden. Auch bei ihm wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab einen Wert von 0,66 Promille. Alle Beteiligten müssen sich nun wegen verschiedenen Straftaten verantworten. Die beiden Auto-Fahrer müssen zudem mit einem Fahrverbot rechnen. Durch den Unfall entstand an dem Auto ein Schaden von rund 15.000 Euro. Die Schadenshöhe am Kreisverkehr ist noch nicht bekannt. (AZ)