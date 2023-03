Neuburg

vor 19 Min.

Nach langer Suche: Die SPD Neuburg bekommt eine neue Spitze

Plus Mehr als ein Jahr lang war die SPD Neuburg auf der Suche nach einem Vorsitzenden. Jetzt steht der Ortsverein vor einem großen Umbruch.

Von Andreas Zidar

Konkrete Namen will Ralph Bartoschek noch keine nennen. Noch ist nichts offiziell, die Wahlen stehen erst am kommenden Donnerstag an. Doch so viel steht fest: Die Neuburger SPD bekommt nach langer Suche einen neuen Vorstand mitsamt neuer Vorsitzender. Mehr als ein Jahr lang waren die Verantwortlichen des Ortsvereins auf der Suche nach engagierten Sozialdemokraten, die politische Verantwortung übernehmen möchten. Nun können die Beteiligten gute Nachrichten verkünden.

"Ich freue mich unheimlich", sagt Bartoschek, der zuletzt kommissarisch den Ortsverein geleitet hat. Sein Engagement war nötig, weil der ehemalige OB-Kandidat Bernd Schneider als Ortsvorsitzender zurück- und aus der SPD-Fraktion im Stadtrat ausgetreten war. Seitdem lag es vor allem an Bartoschek, den Verein zusammenzuhalten. Ein Zustand, den der viel beschäftigte Stadtrat nicht lange beibehalten wollte - zumal er als Leiter von mittlerweile drei sozialen Einrichtungen auch beruflich enorm gefordert ist. Bartoschek führte nach eigenen Angaben diverse Gespräche und leistete die nötige Überzeugungsarbeit, um Menschen für ein solches Ehrenamt zu begeistern - mit Erfolg.

