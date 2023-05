Neuburg

11:41 Uhr

Nach tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung: Wie sich jeder schützen kann

Am 15. April 2023 hat ein Ehepaar in Neuburg-Ried eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Es wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik eingeliefert. Beide starben in den folgenden Wochen.

Plus Für ein Ehepaar in Neuburg kam die Rettung zu spät – es starb an den Folgen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier erklärt, wie man sich schützen kann.

Von Barbara Wild

Sie konnten es nicht riechen, nicht hören und sie konnten es nicht sehen: Kohlenmonoxid (CO). Das Gas aus einer defekten Heizung hat zwei Menschen in Neuburg das Leben gekostet. Die Gutachter untersuchen nach wie vor die genauen Umstände, auch wenn mittlerweile wohl eine defekte Abgasleitung an der Ölheizung als Ursache gesehen wird. Wie Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier berichtet, passieren Vergiftungen mit Kohlenmonoxid immer mal wieder – wenn auch in den seltensten Fällen mit tödlichem Ausgang. Soweit jedoch muss es keinesfalls kommen, denn jedermann könne sich schützen.

Wie berichtet, war Mitte April ein Ehepaar aus Neuburg-Ried aufgrund der hohen Konzentration von CO in der Luft vor dem Fernseher quasi eingeschlafen. Beide waren bewusstlos, als die Kräfte der Neuburger Feuerwehr vor Ort eintrafen. Diese tragen an ihren Schutzanzügen CO-Melder, die auch direkt anschlugen. Die Einsatzkräfte stellten erhöhte Messwerte fest.

