Nach Zusammenstoß mit Auto: Radfahrer verletzt

Der Autofahrer aus Neuburg hatte den Radler übersehen.

Ein Radfahrer ist am frühen Montagmorgen bei einem Unfall in Neuburg verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 43-Jähriger aus Neuburg gegen 5.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße "Am Rödenhof" von der B16 kommend in Richtung Neuburg unterwegs. In die Gegenrichtung war ein 39-jähriger Autofahrer unterwegs. Der Neuburger übersah den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Radfahrer in Neuburg nach Unfall verletzt

Dabei wurde der 43-Jährige leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unversehrt. Laut Polizei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von rund 2100 Euro. (AZ)