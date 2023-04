Nachruf: Der Neuburger JVA-Leiter Ernst Meier-Lämmermann ist gestorben

Ernst Meier-Lämmermann stirbt nach kurzer Krankheit im Alter von 64 Jahren. Mehr als zehn Jahre leitete er das Gefängnis in Neuburg-Herrenwörth.

Im Alter von 64 Jahren ist Ernst Meier-Lämmermann, der Chef der Jugendjustizvollzugsanstalt Neuburg-Herrenwörth, nach kurzer Krankheit gestorben. Mit seinem fränkischen Humor vermochte er die Schwere und Herausforderungen seines Arbeitsbereiches auszugleichen. In der Justiz galt der studierte Psychologe als Verfechter des Erziehungsgedankens und der Sozialtherapie für junge Straftäter. Als Regierungsdirektor war er 2011 mit der Leitung der Neuburger JVA beauftragt worden. Zuvor hatte er in der JVA Nürnberg und als Psychologe in der JVA Niederschönenfeld gearbeitet.

"Er hatte das richtige Augenmaß für Strenge und Nachsicht", findet der Neuburger Jugendrichter Gerhard Ebner, "die Zusammenarbeit war korrekt und angenehm". Zusammen mit Amtsgerichtsdirektor Christian Veh trug sich Ebner in Herrenwörth in das Kondolenzbuch für Ernst Meier-Lämmermann ein. Bestattet wurde er am Samstag unter großer Anteilnahme in seiner fränkischen Heimat Muhr am See, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen. Die JVA Neuburg-Herrenwörth mit momentan 130 Gefangenen wird kommissarisch von Marc Döschl, dem JVA-Leiter in Niederschönenfeld, geführt.