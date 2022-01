Neuburger Finanzausschuss unterstützt "soliden" Haushalt 2022

Plus Vom Neuburger Finanzausschuss gibt es keine Einwände gegen den Haushalt 2022. Förderungen für Radwege nach Sehensand und beim Nachtbergweg werden gesucht.

Ganz ohne Gegenstimmen hat sich der Neuburger Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung für eine Empfehlung des Haushaltes 2022 an den Stadtrat ausgesprochen. Die Verabschiedung des 101 Millionen Euro schweren Gesamthaushaltes ist für den 25. Januar eingeplant.