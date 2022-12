Neuburg

vor 1 Min.

Nachfolger gesucht: Das Neuburger Gschenk Packerl schließt

Seit fast 35 Jahren gibt es das Gschenk Packerl in Neuburg. Nun macht Inhaberin Elli Gutjahr Schluss und sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.

Plus Über Jahrzehnte ist das Gschenk Packerl die erste Adresse in Neuburg, wenn es um Geschenke und Partyzubehör geht. Nach 35 macht Inhaberin Elli Gutjahr nun Schluss.

Von der Glückwunschkarte und kleinen Geschenken mit Augenzwinkern über Utensilien für den Junggesellenabschied bis hin zur Kleinigkeit für Geburtstag, Hochzeit oder Taufe: Wer nach diesen Dingen suchte, der war im Gschenk Packerl in der Münchener Straße in Neuburg an der richtigen Adresse – und stieß beim Schlendern durch den kleinen Laden vielleicht auch noch auf die ein oder andere Kleinigkeit für die heimischen vier Wände. Doch damit ist bald Schluss, denn Inhaberin Elli Gutjahr zieht sich nach fast 35 Jahren zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen