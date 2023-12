Neuburger Schreinerei gewinnt Wettbewerb mit einer besonderen Kommode

Kunst und Handwerk – der Übergang ist fließend, wie auch eine prämierte Arbeit aus der Neuburger Schreinerei Fortner zeigt.

„Eigentlich war es nur mal ein Versuch“, erzählt Schreinermeister Bernhard Fortner. Im Betrieb unterhielt man sich über den Wettbewerb „Holz aus Bayern – Flexible Möbel“, den der Fachverband Schreinerhandwerk in Bayern zusammen mit dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ausgelobt hatte. „Ach, lasst uns einfach mal mitmachen“, entschied Bernhard Fortner und die Schreinerei-Beschäftigten machten sich ans Werk.

Ideen wurden gewälzt, Pläne gezeichnet und wieder verworfen. Heraus kam eine Kommode, die mit ihrem kaleidoskopischen Farbenspiel beeindruckt. Und mit dieser Schreinerarbeit, geplant am Computer, dann mit viel Liebe ins Detail gefertigt, kam die Kommode der Neuburger Schreinerei, zusammen mit zwölf Mitbewerbern, nicht nur in die Endausscheidung, sondern gewann auch im ersten Anlauf einen Preis.

Neuburger Schreinerei Fortner gewinnt Wettbewerb

Ein Möbelstück, das neben seinem praktischen Nutzen auch als Kunstwerk beeindruckt. Genau das war das Ziel des Wettbewerbs, durch den die Vielseitigkeit, Innovationsfreude und Leistungsfähigkeit des bayerischen Schreinerhandwerks gezeigt werden sollte. Und das war auch das Bestreben von Bernhard Fortner und seinem Team. Robust und zugleich elegant sollte das verwendete Holz sein. Deshalb entschied man sich für Esche. Die Türen der Kommode bestehen aus Glas, das mit transparenter Folie in unterschiedliche Farben foliert wurde.

Die Kommode überzeugte die Jury, die den Preis damit begründete: „Die Idee des Farb-Kaleidoskops, das durch das Verschieben der Türen entsteht, birgt ständig neue und überraschende Farbkombinationen.“ Foto: Fortner

„Wir haben über die bunten Farben viel diskutiert“, erinnert sich Bernhard Fortner. Zudem variieren die Folien in ihrer Beschaffenheit. Manche sind glatt, andere besitzen eine Struktur. Das i-Tüpfelchen des Möbelstücks ist die Innenbeleuchtung. Da die drei Schiebetüren ineinander verschoben werden können, entsteht beim Bewegen der Türen der Eindruck eines Kaleidoskops. „Das unauffällig hinter den Leisten verbaute LED-Band ermöglicht es, dass, wenn die Türen geöffnet oder geschlossen werden, das Licht auf subtile Weise durch die Räume fließt“, erklärt Schreinermeister Fortner. Das hat auch die Jury in München überzeugt. In der Endausscheidung wurde die Kommode mit 500 Euro Preisgeld belohnt.