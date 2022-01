Neuer Stellvertreter für die Neuburger Berufsschulen

Der neue Vize-Schulleiter an der Max-von-Pettenkofer-Berufsschule heißt Frank Motz.

Nach sechs Monaten Vakanz hat das Staatliche Berufliche Schulzentrum Max-von-Pettenkofer an der Monheimer Straße nun wieder einen stellvertretenden Schulleiter. Das Kultusministerium hat die Stelle an Studiendirektor Frank Motz übertragen.

Motz ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der 45-Jährige war bis dato Seminarlehrer für Elektro- und Informationstechnik an der Staatlichen Berufsschule Pfaffenhofen und hat in dieser Funktion fast 50 junge Lehrkräfte nach Abschluss ihres Studiums im Referendariat ausgebildet. Bereits davor war er einige Jahre Fachdidaktiker am Lehrstuhl für Pädagogik der Technischen Universität (TU) München. Frank Motz ist außerdem als ASV-Multiplikator tätig und war in dieser Funktion auch schon für das Neuburger Schulzentrum zuständig.

Der Leiter des Beruflichen Schulzentrums, Oberstudiendirektor Matthias Fischer, freut sich sehr über den Neuzugang: „Wir gewinnen mit Herrn Motz eine sehr überzeugende Lehrerpersönlichkeit. Er kann auch Verwaltung und wird unser Schulleben sehr bereichern und auch eigene Akzente setzen, dessen bin ich sicher.“

Frank Motz’ Vorgänger Franz Haltmayer ist seit Juli 2021 Schulleiter des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Pfaffenhofen-Scheyern.

Das Berufliche Schulzentrum Max-von-Pettenkofer in Neuburg ist mit rund 2700 Schülerinnen und Schülern sowie 190 Lehrkräften die größte Bildungseinrichtung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. (nr)