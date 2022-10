Neuburg

Pläne für zweite Donaubrücke: Brisante Sitzung wirft Schatten voraus

Plus Im November wird sich der Neuburger Stadtrat mit den Planungen für eine zweite Donaubrücke beschäftigen. Schon jetzt blickt das Gremium auf diese brisante Sitzung.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Der Neuburger Stadtrat wird sich am Dienstag, 22. November, mit der geplanten zweiten Donaubrücke beschäftigen – dem Gremium steht also eine wichtige Sitzung bevor. Wie berichtet, soll der 189 Seiten umfassende Erläuterungsbericht zum Planfeststellungsverfahren vorgestellt werden. Eigentlich sollte dies bereits in der Oktober-Sitzung passieren. Doch die Angelegenheit verzögert sich. „Wir können die endgültige Fassung erst im November vorstellen“, sagte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling kürzlich im NR-Interview. Schon jetzt, in der Sitzung am Dienstag, war die Angelegenheit Thema im Gremium.

