„Plötzlich ist der Boden weggebrochen“: Horror-Unfall auf dem Balkon vor Gericht

Plus Eine 29-jährige Frau überlebte den Sturz von einem Balkon mit viel Glück. Waren die Marmorplatten geeignet? Ein Freund steht jetzt vor dem Amtsgericht Neuburg.

Sie ist plötzlich durch den Balkon durchgebrochen und drei Meter tief auf den Betonboden gestürzt. Einer 29-jährigen Frau aus Königsmoos ist dieser Horrorunfall passiert. Sie hat ihn mit viel Glück überlebt. Ein Freund des Vaters hatte seinerzeit die roten Marmorplatten bestellt und mitverlegt. Jetzt steht er wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht.

Die Verhandlung im Amtsgericht Neuburg ist nicht unkompliziert. Es geht um Statik, Frostsicherheit und Belastbarkeit bestimmter Marmorplatten. Der Vorsitzende Richter Christian Veh will einen Gutachter hören und den Prozess später fortsetzen. Eine Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage lehnte Verteidiger André Schneeweiß ab. Es geht auch um hohe Schmerzensgeldansprüche der geschädigten Frau.