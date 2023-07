Polizei sucht Zeugen: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Neuburg machte sich der Radler einfach aus dem Staub.

Ein Fahrradfahrer hat sich nach einem Unfall mit einem Auto am Freitagvormittag in Neuburg einfach aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, war ein 59-Jähriger gegen 10.30 Uhr mit seinem braunen Opel auf der Oskar-Wittmann-Straße in Richtung Grünauer Straße unterwegs. Plötzlich überquerte der Radfahrer unerlaubt den Fußgängerüberweg, es kam zum Zusammenstoß und er stürzte.

Radfahrer flüchtet in Neuburg nach Zusammenstoß mit Auto

Der Pkw-Fahrer versuchte sich mehrfach mit dem Radfahrer zu unterhalten und sich nach dessen Wohlbefinden zu erkundigen. Dieser jedoch schob daraufhin wortlos sein Fahrrad in Richtung Donaubrücke und verließ die Unfallstelle ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei sucht nun einen etwa 60 Jahre alten Mann, der zur Unfallzeit eine kurze Hose und ein blaues T-Shirt trug. Wer etwas mitbekommen hat, soll sich bei der Neuburger Inspektion unter der Telefonnummer 08431/67110 melden. (AZ) Gesucht wird ein ca. 60-jähriger Mann, welcher zur Unfallzeit eine kurze Hose und ein blaues T-Shirt trug.