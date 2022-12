Praktikantin sexuell belästigt: Polizist aus Neuburg bekommt "zweite Chance"

Plus Zweimal greift ein Neuburger Polizist einer Praktikantin ans Gesäß, deswegen muss er sich vor Gericht verantworten. Zunächst hüllt sich der Angeklagte in Schweigen.

"Was für ein Polizist wollen Sie sein?", diese Frage stellte Richterin Rebecca Hupke einem Angeklagten, der sich vor dem Neuburger Amtsgericht wegen sexueller Belästigung verantworten musste. Denn wie ein Vorbild hatte er sich laut Anklage nicht verhalten. Zweimal soll er einer ehemaligen Praktikantin ans Gesäß gefasst haben. Zudem wurde ihm Strafvereitelung vorgeworfen. Äußern wollte sich der 41-jährige Neuburger zunächst nicht.