Neuburg

vor 31 Min.

Problem wohl gefunden: Wie lange wird das Wasser in Neuburg noch gechlort?

Plus Die Ursache für die Keime im Neuburger Wasser ist wohl gefunden, die Chlorung im Neuburger Wasserwerk seit dieser Woche eingestellt. Doch wie lange werden die Leitungen noch gechlort?

Von Andreas Zidar

Donnerstagmorgen, 9 Uhr, im Neuburger Industriegebiet. Aus den Schloten des Rockwool-Werks 2 raucht es in den tristen Winterhimmel. Wenige Meter vor dem blauen Firmengebäude geht es um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger von Neuburg und Oberhausen. Christian Schmid – grell-gelbe Warnjacke, Mütze, kurz gehaltener Bart – ist an diesem Tag der Wächter über das Wasser. „Ich habe alles vorbereitet“, sagt er und öffnet die Türe zu dem unscheinbaren, weiß-grauen Häuschen. Im Inneren wartet ein quadratischer Raum, an dessen Wand eine oberschenkeldicke Leitung entlang führt. „Wenn ich hier zudrehe, hat das Rockwool-Werk kein Trinkwasser mehr“, sagt Schmid. Doch Spaß beiseite. Der Wassermeister der Stadtwerke ist im wichtigen Auftrag unterwegs. Es gilt, das Trinkwasser zu kontrollieren. Das Trinkwasser, das seit Wochen und Monaten gechlort wird. Doch wie läuft so etwas eigentlich vor Ort ab? Und wann ist das Neuburger Trinkwasser wieder frei von Chlor?

