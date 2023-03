Neuburg

vor 19 Min.

Wie sich Rainer Maria Schießler auf die Fastenpredigt in Neuburg vorbereitet

Plus Rainer Maria Schießler kommt am 19. März in die Hofkirche. Der Münchner Pfarrer und Autor ist bekannt dafür, Klartext zu sprechen, und gilt in seiner Kirche als Rebell.

Von Tabea Huser Artikel anhören Shape

Wer am Sonntag in die Hofkirche geht, sollte einen Klappstuhl dabei haben. Pfarrer Rainer Maria Schießler kommt nach Neuburg und wird eine Fastenpredigt halten. Der Münchner Pfarrer ist bekannt für seine lebendige und offene Art. Begriffe, die zurzeit selten mit der katholischen Kirche in Zusammenhang gebracht werden. Schießler wurde als Wiesn-Kellner und Autor zahlreicher Bücher bekannt. Sein Werk "Himmel - Herrgott - Sakrament" soll nun auch verfilmt werden. Durch seinen Podcast und eine eigene Talkshow im Bayerischen Rundfunk wurde er zu einem der bekanntesten Geistlichen in Bayern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen