Neuburg

vor 17 Min.

Reise durch die Jahrzehnte: Die Musikschule Neuburg gibt es seit 50 Jahren

Plus Die Musikschule Neuburg wird vor fünf Jahrzehnten gegründet. Seitdem hat sich einiges verändert. Nur eine Sache wird wohl immer gleich bleiben, egal, was die Musikschule noch erwartet.

Von Anna Hecker

Manchmal muss man sich eben einfach durchsetzen. Schlägt das Herz für eine bestimmte Sache, dann kann man - entgegen aller Widerstände - etwas Großes schaffen. Zum Beispiel ein Studium beginnen, das Grundstein für die Gründung einer Musikschule ist. Genauer gesagt, der Musikschule Neuburg, die sich zu einer wahren Institution entwickelt hat und nach 50 Jahren ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Neuburger Kulturlebens ist. Zwei Generationen der Familie Wasilesku stehen mittlerweile hinter der Musikschule und vermitteln dort den wahren Kern des Unterrichts: die bedingungslose Liebe zur Musik.

Alles soll im Jahr 1974 beginnen. Klaus Wasilesku ist am Ende seiner Studienzeit angekommen, in Augsburg studierte er vier Jahre lang am Leopold-Mozart-Konservatorium Klarinette, Klavier und Gitarre. Der junge Mann hat es nicht leicht mit seiner Leidenschaft für die Musik. Seine Eltern sind strikt gegen die künstlerische Laufbahn, lieber soll der Sohn Versicherungsvertreter werden. Heimlich macht er trotzdem die Aufnahmeprüfung am Konservatorium - und wird genommen! Was er noch nicht ahnt: Seine Entscheidung soll sich ein paar Jahre später auf hunderte Musikschüler auswirken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen