Dank Förderung: Wiesenbrüterprojekt im Landkreis wird verlängert

Der Bayerische Naturschutzfonds fördert das Wiesenbrüterprojekt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen für die nächsten fünf Jahre. Was dabei geplant ist.

Der Bayerische Naturschutzfonds bewilligt den Antrag für ein fünfjähriges Wiesenbrüterprojekt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Damit kann der Landesbund für Vogel- und Naturschutz seine Arbeit aus dem Pilotprojekt, das von März bis August in den Teilgebieten in Langenmosen und Lichtenheim lief, fortführen und auf den gesamten Landkreis ausweiten. Wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt, wird das neue Projekt auf den gesamten Landkreis ausgeweitet und hat eine Laufzeit von insgesamt fünf Jahren.

Die Wiesenbrütergebiete in der Gemeinde Langenmosen und im Weicheringer Ortsteil Lichtenheim bleiben als Schwerpunktgebiete erhalten, Waidhofen kommt neu hinzu. Eine Hauptaufgabe des Projektes wird weiterhin sein, zusammen mit den Landwirt:innen Maßnahmen umzusetzen. Grundlage hierfür ist die Gelegesuche und das Monitoring der Wiesenbrüter während der Brutsaison. Aufbauend auf den Erkenntnissen daraus werden Sofort-Maßnahmen wie Gelegeschutzzäune umgesetzt und langfristige Verbesserungen auf den Weg gebracht.

Wiesenbrüterprojekt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird verlängert

Die langfristigen Maßnahmen werden zusammen mit den Landwirten, Jägern und anderen Flächennutzern erarbeitet. Neu dazu kommt das Thema Besucherlenkung. Gemeinsam mit Akteuren vor Ort soll ein Konzept erarbeitet werden, dass alle Nutzungsansprüche miteinander vereint. Einerseits soll den Wiesenbrütern eine störungsfreie Brut ermöglicht werden, andrerseits sollen Erholungssuchende, Hundehalter und Sportler Platz in der Natur finden. (AZ)