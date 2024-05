Deutscher Wetterdienst sucht Wetterbeobachter im Donaumoos

Der DWD sucht Bürger mit einem geeigneten Grundstück zur Wetterdatenerfassung im Raum Königsmoos, Karlshuld und Berg im Gau. Welche Aufgaben damit verbunden sind.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) betreibt in ganz Deutschland ein Netz von etwa 1750 nebenamtlichen Wetter- und Niederschlagsstationen. Für dieses flächendeckende Messnetz sucht die Bundesbehörde aktuell im Raum Königsmoos/ Karlshuld/Berg im Gau wetterbegeisterte Bürgerinnen oder Bürger, die als ehrenamtliche Beobachter des nationalen Wetterdienstes zur Wetter- und Klimaüberwachung in Deutschland beitragen möchten.

Jede ehrenamtliche konventionelle Niederschlagsstation wird mit einem Hellmann-Niederschlagsmesser ausgerüstet. Voraussetzungen für die Übernahme dieser verantwortungsvollen Tätigkeit sind ein geeignetes Grundstück, auf dem das Messgerät in ausreichendem Abstand zu Gebäuden und Bewuchs aufgestellt werden kann, sowie ein Computer mit Internetanschluss (oder Tablett, Smartphone).

Die ehrenamtlichen Beobachter messen täglich - möglichst um 6.50 Uhr (in der Sommerzeit um 7.50 Uhr) - die Niederschlagshöhe mit dem Hellmann-Niederschlagsmesser und im Winter die Schneedeckenhöhe. Die Daten sollen dann bis spätestens 8.15 Uhr (bzw. 9.15 Uhr im Sommer) über eine Web-Anwendung in den heimischen Computer eingegeben werden. Das ist ein ganz einfaches Programm, welches auch ohne Computerkenntnisse jeder ausführen kann. Bei Urlaub oder Krankheit sollte ein geeigneter Vertreter zur Verfügung stehen. Für diese Aufgabe gibt es eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe von aktuell 760 Euro im Jahr.

Wetterbeobachter unterstützen Wettervorhersage und Klimaüberwachung

Die vor Ort gemessenen Daten und die Beobachtungen der Wetterbeobachter werden vom nationalen Wetterdienst beispielsweise für die Wettervorhersage oder für Gutachten bei Wetterschäden genutzt. Sie helfen aber auch, die Klimaveränderung in Deutschland genau zu erfassen und deren Folgen besser einschätzen zu können.

Interessierte Bürgerinnen oder Bürger sollen sich direkt mit dem Regionalen Standortmanagement Süd des DWD in München, Helene-Weber-Allee 21 in 80637 München in Verbindung zu setzen. Ansprechpartnerin ist Birgit Werrbach (069/8062-9243). Sie ist auch per E-Mail unter rsm.sued-muenchen@dwd.de zu erreichen. (AZ)