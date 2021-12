Kinderimpfungen im Landkreis: Terminbuchung nicht möglich

Der Impfstoff ist da, in den Zentren ist man startklar und an diesem Donnerstag sollte es mit den Kinderimpfungen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen eigentlich losgehen. Doch nun streikt die Software.

Eigentlich sollten die Kinderimpfungen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen an diesem Donnerstag starten. Doch nun lässt die Software der bayerischen Impfzentren keine Terminbuchungen zu – sehr zum Ärger der Verantwortlichen vor Ort. „Eigentlich wurde uns versichert, dass die Terminfreischaltung dafür funktioniert und nun heißt es, dass es nicht gehen wird“, sagt Stefanie Schmid, Sprecherin des Schrobenhausener Kreiskrankenhauses. Die Software, mit der in den Impfzentren gearbeitet wird und die zugleich der Registrierung und Vereinbarung von Termine gilt, wurde von einer IT-Firma entwickelt, die von der bayerischen Staatsregierung dafür beauftragt wurde.

Kinderimpfungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Keine Terminbuchung möglich

Dass nun nichts geht, ist laut Schmid einfach mehr als ärgerlich. „Eltern können ihr Kind zwar registrieren, aber sobald es an die Terminauswahl geht, heißt es, dass derzeit keine verfügbar sind – aber das stimmt ja so nicht.“ Das Hindernis sei hierbei das Geburtsdatum. „Wir arbeiten mit Hochtouren an einem Plan B“, sagt Schmid. So sei eventuell die Plattform, die bereits für die Testtermine genutzt wird, eine Option.

Lesen Sie dazu auch