"Lange Nacht der Feuerwehr": Diese Brandschützer im Landkreis sind dabei

An diesem Samstag findet bayernweit wieder die "Lange Nacht der Feuerwehr" statt. Auch die Brandschützer im Kreis Neuburg-Schrobenhausen beteiligen sich. Ein Überblick.

Nach der erfolgreichen Premiere der "Langen Nacht der Feuerwehr" im vergangenen Jahr, gibt es auch heuer wieder einen bayernweit einheitlichen Termin, und zwar an diesem Samstag, 23. September. Rund 400 Freiwillige Feuerwehren in ganz Bayern öffnen ihre Tore und bieten mit unterschiedlichsten Ausstellungen, Vorführungen und vielen Mitmach-Aktionen für Groß und Klein, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Feuerwehr vor Ort hautnah zu erleben. Auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beteiligen sich einige Wehren an dem Aktionstag. Ein Überblick:

Königsmoos : „Die Schule brennt“ – das Szenario dürfte die Schüler der Grundschule Königsmoos im wahrsten Sinn des Wortes brennend interessieren. Wer die Aktion im Rahmen der Langen Nacht der Feuerwehren miterleben möchte, sollte spätestens um 19.30 Uhr am Feuerwehrhaus Untermaxfeld , Neuburger Straße 6 in Stengelheim, sein. Los geht die gemeinsame Initiative der vier Feuerwehren der Gemeinde Königsmoos allerdings schon um 16.30 Uhr mit der „Jugendfeuerwehr in Action“. Den ganzen Abend sind Vorführungen von Fahrzeugen und Technik geplant. So werden um 17.30 Uhr neueste Löschtechnologien gezeigt, um 18.30 Uhr steht Technische Hilfeleistung (THL) unter dem Motto „Es kracht auf der Straße“ auf dem Programm. Doch auch zu Hause kann Hilfe der Feuerwehr gefragt sein, so beim „Unfall in der Küche“, der ab 20.30 Uhr thematisiert wird, oder bei „Feuer unterm Christbaum“ ab 21.30 Uhr. Kommandant Hans-Peter Schnepf kündigt „Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie“ an. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt - mit Biergartenbetrieb, Grill, Kaffee und Kuchen sowie Eiswagen. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und endet um 22 Uhr.

Feuerwehren im Kreis Neuburg-Schrobenhausen bei "Lange Nacht der Feuerwehr" dabei

Rennertshofen : Die Feuerwehr Rennertshofen nimmt heuer ebenfalls an dem bayernweiten Aktionstag teil. Bereits um 10 Uhr können am Edeka sowie am Neubauer Markt die Feuerwehrfahrzeuge besichtigt werden. Nachmittags um 16 Uhr beziehen die Brandschützer dann Stellung an den beiden Spielplätzen am Hochrain und in der Von-Leoprechting-Straße . Um 18 Uhr öffnet das Feuerwehrhaus seine Pforeten. Dort erwarten die Besucher Führungen, eine Schauübung und eine Station mit Kinderspielen. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Burgheim : Zum ersten Mal dabei ist die Burgeheimer Feuerwehr . Die Brandschützer starten um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Im Anschluss stehen Besichtigungen Gerätehauses und der Fahrzeuge sowie Vorführugen auf dem Programm. Für interessierte Jugendliche gibt es einen Kennenlernparcours mit Übungen, die Notfallseelsorge der Diözese Augsburg ist mit ebenfalls mit einem Stand vertreten. Um 17.30 Uhr gibt es Bratwurstsemmeln und Getränke , Ende ist um 22 Uhr.