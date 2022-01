Wohnungsmarkt Neuburg: Auch Alleinerziehende tun sich schwer

Plus Seit einem halben Jahr gibt es bei der Caritas eine Fachstelle, die einkommensschwache Menschen bei der Suche nach einer Wohnung hilft. Wer als Mieter nicht gerne gesehen wird und wie es um bezahlbaren Wohnraum steht.

„Der Wert einer Gesellschaft bemisst sich daran, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht.“ Das Zitat des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann ist für Katrin Pfeiffer zum Leitmotiv ihrer Arbeit geworden. Die Sozialpädagogin betreut seit August vergangenen Jahres beim Caritas-Kreisverband die neu eingerichtete „Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit“ und bekommt deshalb hautnah mit, wie es jenen geht, denen das Glück im Leben nicht so hold war. Insbesondere bei der Suche nach der passenden Wohnung stellt sie fest, dass sich manche Menschen schwerer tun als andere. Ein Grund dafür ist ihrer Meinung nach, dass es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt.