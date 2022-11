Neuburg

18:00 Uhr

Sie war Neuburgs erster Unverpackt-Laden: Die Auffüllbar schließt

Time to say goodbye: Nach fast vier Jahren schließt Manuela Breu schweren Herzens ihre Auffüllbar in Neuburg.

Plus Fast vier Jahre konnte in der Auffüllbar in Neuburg unverpackt eingekauft werden. Damit ist nun Schluss, das Geschäft schließt Anfang Dezember. Was die Gründe sind.

Von Katrin Kretzmann

Von Mehl über Nudeln, Müsli und Gummibärchen bis hin zu Waschmittel, Zahnpasta und Shampoo: All diese Dinge und so viele mehr können die Neuburger ohne jegliche Kunststoffverpackung in der Auffüllbar in der Münchener Straße kaufen – noch. Denn am 3. Dezember hat der bislang einzige Unverpackt-Laden in der Stadt das letzte Mal geöffnet. Inhaberin Manuela Breu hat gemeinsam mit ihrem Mann Andreas den Entschluss gefasst, zu schließen. "Mir blutet das Herz, aber es geht einfach nicht mehr", sagt Breu.

