Silvester-Bilanz: Im Raum Neuburg blieb (fast) alles friedlich

Neuburg und die Region startet friedlich in das neue Jahr. Die Polizei berichtet von einer ruhigen Silvesternacht und muss nur wenige Male eingreifen.

Neuburg ist mit einem großen Feuerwerk ins neue Jahr 2024 gestartet - und die Feierlichkeiten verliefen aus Sicht der Polizei ohne größere Zwischenfälle. Die hiesige Dienststelle berichtet von einem "weitestgehend friedlichen" Jahreswechsel in und um Neuburg. Die Nacht sei im Vergleich zu anderen Silvesternächten "sehr, sehr ruhig" gewesen, sagt Polizeihauptkommissar Roman Greifenegger auf Nachfrage unserer Redaktion. Dadurch, dass in der Regel einiges an Alkohol konsumiert wird, kippe die Stimmung erfahrungsgemäß schneller und es komme am ersten Morgen des neuen Jahres meist zu einigen Fällen von Körperverletzung. Nicht so in diesem Jahr. Heuer musste die Polizei nur zu einem einzigen größeren Einsatz ausrücken.

Bilanz der Polizei: Friedliche Silvesternacht in Neuburg

Am Neujahrsmorgen gegen 6.45 Uhr entwickelte sich in der Oskar-Wittmann-Straße eine Schlägerei. Laut Angaben der Polizei kam es in einer Lokalität zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen, wobei ein 25-jähriger Neuburger einen 37-Jährigen durch einen Faustschlag ins Gesicht und einen 31-Jährigen durch einen Schlag auf den Kopf jeweils leicht verletzte. Wenig überraschend spielte dabei der Alkohol eine Rolle. Der 25-Jährige hatte laut Polizei mehr als zwei Promille im Blut. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen und bei der Polizei ausgenüchtert. Den 25-Jährigen erwartet nun außerdem ein Strafverfahren.

Ansonsten verbrachten die Beamten eine weitestgehend ereignisarme Nacht. Lediglich zwei Ruhestörungen wurden gemeldet, zu denen die Polizei ausrücken mussten. In Neuburg beschwerte sich ein Nachbar über zu laute Musik, und auch in Rennertshofen hat jemandem die Lautstärke der Beschallung nicht gefallen. In beiden Fällen seien die Betroffenen nach einer Ermahnung durch die Polizei einsichtig gewesen, berichtet Polizeihauptkommissar Roman Greifenegger. Abgesehen von diesen drei Vorfällen kam es zu keinen weiteren Störungen.