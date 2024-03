Neuburg

vor 35 Min.

So erleben Menschen aus dem Raum Neuburg Rassismus im Alltag

Plus Fremder in der Heimat? Für immer als Ausländerin gesehen? Vier Menschen aus der Region Neuburg berichten, wie sie selbst immer wieder Rassismus im Alltag erleben.

Von Reinhard Köchl

War der große Demonstrationszug mit rund 2000 Teilnehmern in Neuburg am 3. Februar womöglich eine Eintagsfliege? Wenn es nach Werner Widuckel ( Karlskron), dem Sprecher des Bündnisses „Für Demokratie und Vielfalt – gegen Rassismus und Hass“ geht, auf keinen Fall. Deshalb schien der „Tag gegen Rassismus“, der seit 1995 bundesweit am 21. März stattfindet, der perfekte Anlass für eine Fortsetzung der Aktionen – wenn auch diesmal in wesentlich kleinerem Rahmen. Im gut gefüllten Nebenzimmer des Gasthauses Pfafflinger fehlten jedoch einige Vertreter der 33 Organisationen, Parteien und Gruppen, so unter anderem die CSU oder die Freien Wähler.

Rassismus, das sei kein politisches Programm, sondern ein gesellschaftliches Problem, dessen Ursprung meist schon in der Erziehung liege und das leider nach wie vor weitverbreitet sei, betonte Widuckel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen