Sofia Sabljak aus Neuburg wird 97 Jahre – und sie ist kein bisschen müde

Sofia Sabljak aus Neuburg lebt in einer funktionierenden Hausgemeinschaft. Die Nachbarn kommen an ihrem 97. Geburtstag natürlich vorbei. Wie die Seniorin gefeiert hat.

Wenn sie auf ihr Leben zurückblickt, fragt sie sich manchmal, wohin die Jahre so schnell verschwunden sind. Sofia Sabljak kann Geschichten erzählen und ist selbst Teil der Geschichte. Am Sonntag feierte sie ihren 97. Geburtstag.

Sabljak ist eine sogenannte Donauschwäbin. Ihre Vorfahren siedelten vor über 200 Jahren aus dem Schwarzwald in die Donauregion im damaligen Österreich-Ungarn um. Das Dorf, in dem sie geboren und aufgewachsen war, hat schon zu Österreich-Ungarn, zu Ungarn, Jugoslawien und später zu Serbien gehört. 1970 kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Und seit 1971 wohnt sie in ihrer Wohnung im Längenmühlweg und sagt heute: "Neuburg ist meine Heimat."

Sofia Sabljak aus Neuburg ist gerne unterwegs, liest Zeitung und macht Rätsel

Sofia Sabljak liebt die Natur. Und da sie nicht mehr weit reisen kann, ist sie mit ihrer Tochter Helene viel in der Region unterwegs. Oft durchstreifen die beiden das Altmühltal. Zu Hause ist die rüstige Seniorin ebenfalls mobil. Mit ihrem Rollator dreht sie im Viertel ihre Runden. Geistig fit hält sie sich mit Kreuzworträtseln und mit dem Lesen ihrer Zeitung. In sich ruhend und zutiefst zufrieden – das scheint das gar nicht so geheime Geheimrezept der Jubilarin für ihren guten Gesundheitszustand zu sein. So konnte sich Sofia Sabljak ihr eigenständiges Leben bisher erhalten. Und so wenig ihr Tochter Helene unter die Arme greifen muss, so ist es doch die Sicherheit, die die betagte Dame braucht, um diese innere Ruhe zu verkörpern.

Gefeiert wurde am Ostersonntag, dem eigentlichen Geburtstag, im kleinen Familienkreis. Am Ostermontag ging es dann mit dem erweiterten Familienkreis zum Essen nach Eichstätt. Dort gibt es ein Restaurant, das Delikatessen aus Dalmatien und Fisch aus der Adria anbietet. Ein Stück Erinnerung aus Sofia Sabljaks Jugend. Die Nachbarn aus dem Haus kamen selbstverständlich an ihrem Geburtstag bei ihr vorbei. Die Hausgemeinschaft ist für Sofia Sabljak ebenfalls ein wichtiger Ankerpunkt. "Wir halten alle zusammen und helfen uns gegenseitig."