Stadtgestaltung: Am Neuburger Schrannenplatz entsteht eine Pflanzenwand

Ein großes Gebäude am Schrannenplatz in Neuburg bekommt eine Fassadenbegrünung. Mitte Mai sollen die Pflanzen angebracht werden.

Die Neuburger Innenstadt wird wieder ein Stück attraktiver. Wie in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses bekannt gegeben wurde, soll das große Gebäude am Schrannenplatz, in dem die Arztpraxis Fischer-Stabauer ihre Heimat gefunden hat, eine Fassadenbegrünung bekommen. Das Thema liegt bereits seit einem knappen Jahr auf dem Tisch, bis zur Umsetzung galt es Hürden zu überwinden.

Prinzipiell kann sich jeder für eine Förderung im Programm Stadtgestaltung bewerben, der ein Haus mit Fassade zur Innenstadt hat. Wie Julia Klier von der Neuburger Verwaltung sagt, gehe es dabei um einen Mehrwert um die Innenstadt. Ob ein Haus schicke Außenfenster bekommen soll, einen attraktiven Anstrich - oder eben, wie in diesem Fall, eine Bepflanzung an der Außenwand. Wird dadurch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt für Bewohner und Passanten erhöht, ist eine Förderung möglich.

Gebäude am Neuburger Schrannenplatz erhält Fassadenbegrünung

Ob solch eine Begrünung am Gebäude am Schrannenplatz umsetzbar ist, wurde bereits im August des vergangenen Jahres debattiert. Die Idee stieß auf Begeisterung und auch die Förderung wurde schnell zugesagt, doch eine passende Firma, welche die Begrünung vornimmt, wollte sich einfach nicht finden. Bis in Frühling 2024 schoben sich die Gespräche, nun gibt es endlich ein konkretes Angebot. "Wir dürfen uns nicht mehr viel Zeit lassen, nur wenn bis Ende Mai die Fassade bepflanzt ist, klappt es mit der Förderung", erklärt Klier.

Aktuell ist geplant, dass der Boden am Gebäuderand aufgebrochen wird und dort die Pflanzen eingesetzt werden. An Stahlseilen sollen die Pflanzen dann bis in den zweiten Stock an der Außenmauer nach oben klettern. Ein Prestigeprojekt, wie Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer meint. "Das wäre super, wenn das an so einer zentralen Stelle funktioniert." Mitte Mai soll die Maßnahme final umgesetzt werden.

