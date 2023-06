Neuburg

vor 17 Min.

Tempolimit vor Neuburger Schulen: Gilt in den Ferien 30 oder 50?

In der Grünauer Straße, im Bereich von Mittel- und Grundschule, dürfen Verkehrsteilnehmende tagsüber zwischen Montag und Freitag nicht schneller als 30 fahren – auch aktuell in den Pfingstferien.

Plus Vor Schulen in Neuburg muss man sich zu bestimmten Zeiten an Tempo 30 halten. Doch gilt dies auch in den Ferien? Je nach Straße ist die Regelung unterschiedlich.

Von Andreas Zidar

Ein Blitzer in der Grünauer Straße, vor der Mittelschule. Diese Meldung machte am Mittwoch in sozialen Medien die Runde – verbunden mit der Frage, welches Tempolimit denn aktuell gilt. Aufgrund der angrenzenden Grund- und Mittelschule ist die Geschwindigkeit in diesem Bereich der Grünauer Straße zwischen Montag und Freitag, jeweils von 7 bis 18 Uhr, auf 30 Stundenkilometer begrenzt. Doch gilt diese Regelung auch in den Ferien, wenn am Straßenrand gar keine Kinder unterwegs sind?

Neuburg: Welches Tempolimit gilt in Ferien vor den Schulen?

"Wenn auf dem Schild 30 steht, gilt 30", erklärt Stadtsprecher Bernhard Mahler auf Anfrage. Heißt: Solange ein Schild nicht überdeckt ist, müssen sich Verkehrsteilnehmende daran halten. Und die Stadt überdeckt die Schilder in der Grünauer Straße lediglich in den Sommerferien. Während der übrigen Ferien, wie aktuell in den Pfingstferien, werden die Verkehrszeichen und damit auch die Tempo-30-Regelung belassen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung permanent zu ändern verunsichere die Leute und sei keine sinnvolle Maßnahme, so Mahler. Ob es sinnvoll ist, trotz Ferien Tempo 30 vor Schulen vorzuschreiben, möchte er nicht bewerten. "Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein."

