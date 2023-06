Neuburg

Trotz Minus auf dem Konto: Neuburger Stadtwerke senken Energietarife

Plus Das Minus auf dem Konto der Neuburger Stadtwerke ist groß. Dennoch will man den Bürgern keine steigenden Energietarife aufhalsen - ganz im Gegenteil!

Von Anna Hecker

Große Schlagzeilen macht der Ukraine-Krieg mittlerweile nicht mehr, seine Auswirkungen sind jedoch nach wie vor deutlich spürbar. So auch auf dem Konto der Neuburger Stadtwerke. In der jüngsten Sitzung des Werkausschusses legte Werkleiter Florian Frank die vorläufige Bilanz des zweiten Halbjahres 2022 vor. Hinter den Erwartungen blieb das Unternehmen weit zurück - dennoch will man den Bürgern bei den Tarifen nun noch weiter entgegenkommen.

"Es schaut nicht ganz rosig aus", kündigte Frank die wenig erfreulichen Nachrichten an, die er bezüglich der finanziellen Lage der Stadtwerke zu verkünden hatte. Ein dickes Minus von aktuell rund sechs Millionen Euro steht auf dem Konto des Energieversorgers. Zwar sei dies noch nicht das finale Ergebnis, die Hochrechnung befinde sich aber relativ nah am Ist-Zustand, prognostizierte Frank. Die Einnahmen seien durch die Deckelung, die man den Bürgerinnen und Bürgern angeboten habe zu gering gewesen, um die extrem hohen Beschaffungskosten auszugleichen. Folglich sei ein Minus zu erwarten gewesen.

