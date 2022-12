Über 10.000 kinderpornografische Dateien bei 60-jährigem Neuburger gefunden

Plus Ein Angeklagter muss sich vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten, weil er kinderpornografische Inhalte besitzt. Der Vorwurf trifft ihn nicht zum ersten Mal.

Bereits 2019 war ein heute 60-jähriger Neuburger vom Amtsgericht für schuldig befunden worden, weil er kinderpornografische Dateien besaß. Seitdem stand er unter Bewährung. Nun musste er sich vor Gericht verantworten - wegen des gleichen Vorwurfs. Über 10.000 kinderpornografische und knapp 1000 jugendpornografische Inhalte wurden bei dem Mann auf Computer, Handy, CDs, DVDs und anderen Datenträgern bei einer Wohnungsdurchsuchung durch die Polizei gefunden.