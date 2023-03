Neuburg

Ukrainische Flüchtlinge müssen Neuburg verlassen – und wollen demonstrieren

Die ukrainischen Flüchtlinge am Donauwörther Berg in Neuburg müssen aus der Unterkunft ausziehen. Die Betroffenen wehren sich.

Plus Das Landratsamt verlegt ukrainische Flüchtlinge von Neuburg in Richtung Schrobenhausen. Die Betroffenen befürchten, dass sie nach Peutenhausen müssen, und wehren sich.

Von Andreas Zidar

In der kleinen Wohnung herrscht Aufregung. Mehr als ein Dutzend Frauen und Kinder drängen sich in zwei schmalen Räumen, reden zum Teil wild durcheinander. Die Sorge, dass sie ihre aktuelle Heimat in Richtung Peutenhausen verlassen müssen, versetzt die Menschen in Unruhe. Sie hätten große Angst, übersetzt die Neuburgerin Iraida Schatz, die die ukrainischen Flüchtlinge am Donauwörther Berg unterstützt.

