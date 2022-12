Unfall an Monheimer Kreuzung: Auto erfasst Fußgänger

An der Monheimer Kreuzung in Neuburg kommt es erneut zu einem Unfall. Ein Autofahrer übersieht einen Fußgänger und erfasst ihn.

An der Monheimer Kreuzung in Neuburg ist es am Montag gegen 20.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Während einer Grünphase überquerte laut Polizei ein 18-jähriger Mann die Fußgängerfurt in der Ingolstädter Straße.

Unfall an Monheimer Kreuzung in Neuburg

Der aus der Monheimer Straße kommende 51-jährige Fahrer eines Autos übersah diesen und erfasste den jungen Mann mit seiner Fahrzeugfront. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fußgänger Prellungen an Hüfte und Beinen. (AZ)