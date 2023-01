Cousin sexuell missbraucht: 24-Jähriger zu drei Jahren Haft verurteilt

Mehrfach soll der Vohburger den Minderjährigen missbraucht, von seiner Cousine Nacktfotos verlangt haben. Vor dem Amtsgericht Neuburg gesteht er die Taten - und dass er Hilfe braucht.

Er hat einen Brief an sein Opfer geschrieben, das damals elf Jahre gewesen ist. "Es tut mir unendlich leid, ich bereue jeden Moment", zitierte Jugendrichter Gerhard Ebner aus dem Schreiben des heute 24-Jährigen. Das Gericht erkannte die Reue des Angeklagten an, ebenso sein Geständnis. Doch er habe ganz schwerwiegende Straftaten begangen, sagte der Richter am Dienstagnachmittag - und am Ende der Verhandlung verurteilte das Schöffengericht den Vohburger zu einer Haftstrafe wegen teils schweren sexuellen Kindesmissbrauchs.

Die Taten sollen sich laut Anklageschrift zwischen Oktober 2019 und Februar 2022 ereignet haben. Zwischen dem Informatiker und dem Jungen sei es mehrfach zu sexuellen Handlungen bis hin zum Geschlechtsverkehr gekommen. Zudem soll der Angeklagte mit dem Opfer Anfang vergangenen Jahres - der Junge war zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt - per Video telefoniert und ihn dazu aufgefordert haben, sich auszuziehen und Nacktfotos an ihn zu schicken. Weiter heißt es in der Anklage, dass der 24-Jährige auch von der damals ebenfalls minderjährigen Schwester, seiner Cousine, Nacktfotos verlangt habe.

Verteidiger Stefan Roeder erklärte, dass sein Mandant die Vorwürfe vollumfänglich einräumt, er sich ausdrücklich entschuldigt sowie einen Brief verfasst habe. Zudem habe man einen Täter-Opfer-Ausgleich ausgearbeitet, der allerdings von der Familie der beiden Opfer (noch) nicht angenommen wurde. "Die Familie ist fertig, alle sind in psychologischer Behandlung", sagte Richard Alberter, der die Mutter der beiden Kinder als Nebenklägerin vertrat.

Cousin sexuell missbraucht: 24-Jähriger aus Vohburg in Neuburg zu drei Jahren Haft verurteilt

Richter Ebener wollte von dem 24-Jährigen wissen, wie es denn zum Kontakt zu den beiden Kindern gekommen war. "Wir sind über den Halbbruder meiner Mutter verwandt", sagte der Angeklagte. Bei Familientreffen hätten sie sich immer wieder gesehen, "er wollte auch bei mir übernachten, weil er gerne mit mir Videospiele gespielt hat". Die Frage des Jugendrichters, ob er denn bereit für eine Behandlung sei - schließlich habe ein Gutachten ergeben, dass Pädophilie bei ihm vorliege - beantwortete der Informatiker mit einem klaren "ja". Rechtsanwalt Röder erwähnte, dass man bei der Auswertung seines PC Hinweise dafür entdeckt habe, dass sein Mandant Hilfs- und Therapieangebote recherchiert habe.

Ein Polizist im Zeugenstand, der den Fall damals bearbeitet hat, berichtete, dass der 24-Jährige eines Tages in der Dienststelle in Ingolstadt stand und Selbstanzeige erstattete. Er habe alles gestanden. Der Vater der Kinder, sein Onkel, habe ihm ein Ultimatum gesetzt, nachdem er ihn erwischt hatte. "Sonst hätte er selbst Anzeige erstattet."

"Wir stehen als Familie vor einem Scherbenhaufen", sagte die Mutter der beiden Kinder. Alle seien in Therapie, der Vater habe zudem Depressionen, sei ein seelisches Wrack. "Er war es, der sie nackt im Keller erwischt hat." In der Schule sei es mit den Noten ihres Sohnes bergab gegangen. Ein wenig Besserung sei zwar mittlerweile eingetreten, seine Motivation dennoch gering, sein Leben sei ohnehin im Eimer, wie er selbst sage.

Neuburger Amtsgericht: Vohburger wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt

Der Angeklagte sei in geordneten Verhältnissen aufgewachsen, habe keinerlei belastenden Erlebnisse in seiner Kindheit gehabt, wie Richter Ebener aus dem psychologischen Gutachten zitierte. Er sei ein guter Schüler gewesen, habe sein Informatikstudium erfolgreich beendet. Er leide an keiner Suchterkrankung oder Psychose. Doch er habe selbst zugegeben, dass er ein sexuelles Interesse an sowie entsprechende Fantasien von Kindern zwischen zehn bis 14 Jahren habe, eine Kernpädophilie kann nicht sicher ausgeschlossen werden".

Für Staatsanwältin Flavia Amza bestätigte sich der Sachverhalt. Zwar habe der 24-Jährige gestanden, sei nicht vorbestraft und sehe ein, dass er krank sei, "doch die Kinder sind traumatisiert und die ganze Familie". Sie forderte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren, der sich Verteidiger Alberter anschloss. "Er hat sich nur wegen eines Ultimatums selbst gestellt, er hat die Unerfahrenheit der Opfer skrupellos ausgenutzt und die Familie ist zerstört." Rechtsanwalt Roeder plädierte auf eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. "Er hat seinen Hintern selbst zur Polizei bewegt und sich angezeigt, auch wenn der Onkel gedrängt hat", sagte er. Natürlich gebe es nichts, was den Fall beschönigen könne, aber er sei geständig, zeige Reue, sei bereit für eine Therapie.

Schließlich verhängte das Schöffengericht eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. "Bei diesen Fällen hat man vorab das Gefühl, man wird keinem gerecht", kommentierte Richter Ebener. Der Angeklagte, der seit März in Untersuchungshaft sitzt, habe zwar die Taten von Anfang an vollumfänglich eingeräumt und den Kindern damit eine peinliche Vernehmung erspart. "Aber hier geht es um ganz schwerwiegende Straftaten."