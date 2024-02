Neuburg

Volker Möller feiert 80. Geburtstag: "Ich war Journalist aus Leidenschaft"

Plus Fast drei Jahrzehnte war Volker Möller Vize-Redaktionsleiter der NR, lebte und liebte den Lokaljournalismus. Nun wirft er einen Blick zurück auf ein bewegtes Berufs- und Privatleben.

Von Katrin Kretzmann

Immer unterwegs, mitten im Geschehen, stets die Kamera in der Hand: So kennen die Neuburger Volker Möller. Das Fotografieren ist seit jeher seine große Leidenschaft - und genau diese war es, die Möller zum Journalismus führte und am Ende fast drei Jahrzehnte, von 1973 bis 2022, Teil der Neuburger Rundschau sein ließ. Nun wird er 80 Jahre alt und wirft einen Blick zurück auf ein bewegtes Berufs- aber auch Privatleben.

Volker Möller wurde 1944, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, in Osnabrück geboren. Während seiner Schulzeit stieß er auf die Fotografie. "Meine Mitschüler fragten mich, ob ich an der Schülerzeitung mitarbeiten will - und ich war dabei", erzählt der Jubilar. Es waren seine ersten Gehversuche in der Berichterstattung - "und es gefiel mir wahnsinnig gut". Möller leckte also Blut und startet seine journalistische Karriere als Freier Mitarbeiter bei der Regionalzeitung in Osnabrück. "Ich machte wirklich alles - außer Fußball, das war nicht so meins", sagt er und lacht.

