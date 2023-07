Von Ochsenfetzen bis Hänkersmahlzeit: Kulinarische Reise über das Schloßfest

Plus Kerkerteller, Aleppo-Fleckerl oder Ritterzipfel: Die Neuburger tauchen auch kulinarisch ein in die Zeit der Renaissance. Ein leckerer Rundgang übers Schloßfest.

Vor dem Marstall hat es sich das Paar gemütlich gemacht, am Samstag um kurz nach Mittag ist noch recht wenig los auf dem Schloßfest. Genau das genießen die beiden. Wegen des Spektakels seien sie schon auch nach Neuburg gekommen, sagen die Ingolstädter. Doch den eigentlichen Grund halten sie in ihren Händen: zwei saftige Steaksemmeln.

Das Essen, sagen sie, sei ihnen eigentlich viel wichtiger als das Fest. Auch wenn sich die beiden nicht unbedingt für ein Gericht entschieden haben, das typisch ist fürs Neuburger Schloßfest. Doch davon gibt es einige.