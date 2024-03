Vorfahrt übersehen: Verkehrsbehinderungen nach Unfall in Neuburg

Ein 54-jähriger Autofahrer hat am Freitag in Neuburg einem anderen Mann die Vorfahrt genommen. Nach dem Unfall hat die Feuerwehr den Verkehr geregelt.

Am Freitagabend um kurz vor 18.30 Uhr kam es in der Bürgermeister-Sing-Straße in Neuburg zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos. Ein 54-jähriger Mann aus Neuburg wollte laut Polizei von der Straße "Am Schwalbanger" kommend an der Einmündung zur Bürgermeister-Sing-Straße nach rechts abbiegen. Dabei übersah er allerdings das Auto eines 53-Jährigen aus Rohrenfels, der auf der Bürgermeister-Sing-Straße stadteinwärts unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Die beiden Autos stießen an der Einmündung in Neuburg zusammen

Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Aufgrund der defekten Fahrzeuge kam es allerdings zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Neuburg war im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 13.000 Euro. (AZ)