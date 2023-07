Neuburg

17:51 Uhr

Wegen Umbau: E-Center im Neuburger Südpark schließt für mehrere Wochen

Plus Noch knapp zwei Wochen kann im E-Center im Südpark eingekauft werden. Dann bleiben die Türen für mehrere Wochen zu, es wird umgebaut. Was die Kunden erwartet.

Von Katrin Kretzmann

Das E-Center im Neuburger Südpark gehört zu den am meisten frequentierten Verbrauchermärkten in Neuburg. Am Samstag, 5. August, kann dort allerdings vorerst zum letzten Mal eingekauft werden, denn der Markt schließt für mehrere Wochen. Der Grund: Es wird umgebaut und modernisiert. Und wenn es nach Christian Strauß, Sprecher der Edeka Südbayern Handels Stiftung & Co. KG, geht, dürfen die Kunden mehr als gespannt auf das Ergebnis sein.

Seit 1997 gibt es den Südpark im Neuburger Süd-Westen. Mit seinem direkten Anschluss an die B16 sowie den rund 30 Geschäften zieht er nicht nur Kunden aus dem Stadtgebiet an, sondern auch aus den umliegenden Landkreis-Gemeinden und darüber hinaus. "Daher ist das dortige E-Center für uns ein sehr wichtiger Standort", sagt Christian Strauß. Nun wolle man den Markt, der eine Fläche von rund 2800 Euro umfasst, neu ausrichten, "in neuem Glanz erstrahlen lassen".

